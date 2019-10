A67 dicht bij Hapert na dodelijk ongeluk, chauffeur busje overleden

Op de A67 bij Hapert is een ernstig ongeluk gebeurd. Hierbij is iemand overleden. De snelweg in de richting van België is als gevolg van het ongeluk dicht.

Bij het ongeluk waren een busje en een vrachtwagen betrokken. De bestuurder van de bus kwam bij de botsing om het leven. Er zat verder niemand in de bus. Het is nog niet duidelijk of er meer gewonden zijn.

De A67 tussen Eersel en de Belgische grens is dicht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda (A58, A16). De weg is naar verwachting tot 20.30 uur dicht.