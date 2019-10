Koning Willem-Alexander komt naar Eindhoven voor opening nieuwe campus

Vanaf de snelweg valt het ontzettend op, het enorme gebouw met groen-witte strepen. Het lijkt eerder op een groot logistiek centrum dan op een campus met tweeduizend medewerkers en studenten. Toch wordt in dit enorme gebouw van alles ontwikkeld wat we in de toekomst gaan gebruiken. Het heet niet voor niets de Fabriek van de Toekomst. Campusdirecteur Erik Veurink: “Een voorbeeldje. Op dit moment worden goederen in een fabriek binnengebracht en verspreid met karretjes. We willen dat alles straks in een fabriek rondgebracht wordt door robots.”

Inspirerende omgeving in het groen

De Brainport Industries Campus is vlakbij Eindhoven Airport gebouwd. Handig als je talenten van over de hele wereld naar Eindhoven wilt halen. En de campus staat midden in het groen. Bewust. “Als je talent van de toekomst wilt aantrekken, moet je zorgen dat ze in een inspirerende omgeving komen. Die krijg je door al het groen om je heen.”



De campus is mede bedacht door John Blankendaal van Brainport Industries. “Voor mij is een droom uitgekomen. Ik ben er nachten mee bezig geweest om dit te realiseren. Het is fantastisch.”

Robots en mensen gaan samenwerken

Blankendaal mag de Koning rondleiden. Hij zal hem een uitleg geven over hoe robots en mensen in de toekomst gaan samenwerken. Dat een robot bijvoorbeeld aanwijzingen geeft die de medewerker dan weer uitvoert. “Spannend. En een eer om het te mogen doen. Ik heb de Koning eerder ontmoet. Ik weet dat hij zéér geïnteresseerd is en dat betekent dat je het goed moet voorbereiden.”

Uniek concept

De opzet van de campus is dat er een grote kruisbestuiving ontstaat tussen de vele bedrijfjes en talentvolle studenten die elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Campusdirecteur Veurink heeft hoge verwachtingen. “Tijdens de lunch zitten ze samen aan tafel. Studenten, iemand uit de glasindustrie of metaalindustrie. Ze zien dingen van elkaar en bedenken weer nieuwe dingen. Dat wordt verder uitgedacht en dan gaan ze het ook daadwerkelijk hier maken. Dat maakt het concept uniek. Nergens is zoiets neergezet. Dat je alles onder één dak gaat bedenken en realiseren met elkaar.”

Robotspecialist Yaskawa heeft zich ook op de campus gevestigd. Het is een bedrijf dat robotarmen ontwikkeld. Directeur Eddie Mennen vindt het wel handig dat alles onder één dak zit met gelijkgestemden die willen vernieuwen. “Bij de vrijdagmiddagborrel hebben we de informele contacten. Het is ook met de Brabantse insteek dat we elkaar vertrouwen. Want samenwerken is in de basis vertrouwen, waardoor we de samenwerking kunnen bespoedigen.”