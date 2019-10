Overleden zanger Thijs van der Molen krijgt massaal eerbetoon van supporters NAC

Het eerbetoon aan de zaterdagnacht overleden Van der Molen is een initiatief van de verschillende supportersgroeperingen bij NAC Breda. Ook zullen er door de supportersclubs Breda Loco's en Vak G spandoeken worden opgehangen als aandenken aan de zanger.

Breda, ik hou van jou

Thijs van der Molen verwierf in Nederland vooral faam met het liedje 'Het leven is goed in mijn Brabantse land', dat hij opname met de band Oh Sixteen-Oh Seven. In zijn eigen Breda is de zanger echter bekender, vooral bij de jongeren, door zijn lokale hit 'Breda, ik hou van jou'. Dat lied wordt op menig feestje gedraaid en het refrein wordt met grote regelmaat op de tribunes bij NAC gezongen.

Geen minuut stilte

NAC heeft besloten om vrijdag niet met rouwbanden te spelen of een minuut stilte in acht nemen voor de overleden Thijs van der Molen. Zijn lied behoort tot het cultureel erfgoed van de Bredase club maar Van der Molen speelde zelf geen prominente rol in de historie van NAC, zo is de uitleg.

Wel zal NAC ook vlak voor het begin van de wedstrijd het liedje 'Breda, ik hou van jou' door de stadionspeakers laten klinken.

