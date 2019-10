De Witte Dame wordt 'stralend' middelpunt van lichtkunstfestival GLOW

Come and Grow: bezoekers kunnen een ahct meter hoge 'lichtboom' laten groeien. (Foto: GLOW)

EINDHOVEN -

De Witte Dame is een van de blikvangers tijdens de komende editie van lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven. Op het iconische gebouw in het centrum van de stad zal een 'compositie met licht, kleur, beweging en muziek' te zien zijn. Het thema van het bekende evenement is 'Living Colors', zo maakte de organisatie dinsdag bekend.