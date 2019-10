Wethouder traint voor Singelloop Breda: 'Heb gehoord dat het qua sfeer niet te overtreffen is'

Als in de nazomer het kwik begint te dalen, wordt het in het Mastbos in Breda steevast drukker met trainende hardlopers. Want in het najaar staan er veel wedstrijden en recreatieve lopen op het programma. De Singelloop staat bij veel sportievelingen hoog op het lijstje.

De eerste keer

Het is een beetje een traditie dat ook de gemeenteraadsleden van Breda meedoen. Met een eigen bedrijfsteam én met leden van het college. Zo liep burgemeester Paul Depla al vaker mee en gaat hij dit jaar voor de halve marathon.

Maar voor wethouder Greetje Bos is het haar eerste deelname aan de Singelloop. Ze is er helemaal klaar voor, laat ze weten tijdens een trainingsronde.