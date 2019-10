Motorcrossers Herlings, Coldenhoff en Vlaanderen zondag gehuldigd bij PSV-VVV

Motorcrossers Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen worden komende zondag tijdens de rust van de voetbalwedstrijd PSV-VVV in het zonnetje gezet. Het Brabantse drietal won afgelopen zondag voor Nederland de Motorcross of Nations, vergelijkbaar met het WK in die tak van sport.

Het was afgelopen zondag een historische overwinning van de drie Brabantse rijders op het circuit in Assen. Nog nooit had Nederland de Motorcross of Nations gewonnen. Voor PSV reden om de Brabantse helden aanstaande zondag in de rust van de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo in het Eindhovense Philips Stadion te huldigen.

De drie coureurs en reserve Roan van de Moosdijk zullen de wedstrijd volgen vanuit een skybox en in de rust door Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, in het zonnetje worden gezet.

