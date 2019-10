Tractoren die van links naar rechts gingen, verrasten zelfs Snollebollekes: 'De meest gekke plek'

Snollebollekes heeft zo'n beetje heel Nederland al op z'n kop gezet met zijn megahit 'Links, rechts'. Zanger Rob Kemps uit Best kijkt daarom eigenlijk nergens meer raar van op. Maar dat hij er een hele bups tractoren op de snelweg mee in beweging zou krijgen, kwam zelfs voor hem als een verrassing.

Kemps was vroeg wakker dinsdagmorgen. Door alle appjes over de boeren die - onderweg naar het Malieveld in Den Haag - massaal zijn nummer 'Links, rechts' hadden ingezet. "Ik kreeg allemaal filmpjes binnen van tractoren die toch wel heel lekker van links naar rechts gingen. En tja, dat 'links, rechts' heeft natuurlijk wel een politieke lading, haha. Maar dat ze zich vermaken met onze muziek, dat is toch helemaal geweldig?!"

Extra lange file door 'Links, rechts'

Het was dinsdagmorgen een grote puinhoop op de Nederlandse wegen, mede doordat het boerenprotest voor flinke files zorgde. Maar door de 'Links, rechts'-actie werden die files nóg langer. "Ja, maar kijk, of het nou een file is, een feest of een festival: als Snollebollekes langskomt, dan loopt het altijd uit! Daar kun je vanuit gaan, dus in de file werkt dat ook zo."

Het nummer heeft al op veel plekken zijn diensten bewezen. Tijdens races van Max Verstappen, bij de Alpe d'HuZes, langs voetbalvelden. Maar op de snelweg, in de file, dat is toch wel vrij uniek. "Je kunt inderdaad wel zeggen dat het de meest gekke plek is. Maar hoe meer mensen het doen en dan ook nog op de meest bizarre plekken, hoe beter het is."

Snollebollekes aan de onderhandelingstafel

"Ik vind het toch mooi, dat Snollebollekes ook een verbindende en verbroederende factor is. Ik heb het hartstikke druk, maar als ik nog ergens mee moet onderhandelen bij het een of ander, dan ben ik beschikbaar hoor", zegt Kemps met een lach.