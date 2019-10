Automobilist komt om het leven bij ongeluk in Heeswijk-Dinther, auto belandt tegen boom

Een automobilist is dinsdagavond laat om het leven gekomen bij een ongeluk in Heeswijk-Dinther. Dit bevestigt de politie woensdagochtend. De bestuurder verloor rond halftwaalf door onbekende oorzaak de macht over het stuur, raakte met zijn auto van de weg en botste vervolgens op de Hoog-Beugt tegen een boom.

Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar hulp mocht niet meer baten. De bestuurder overleed op de plek van het ongeluk.

Waardoor de automobilist de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Of het slachtoffer een man of een vrouw is, is niet bekend.