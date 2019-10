Sponsor PSV in opspraak vanwege zwendelpraktijken, maar club laat geldschieter niet vallen

Een sponsor van PSV is dinsdagavond in opspraak geraakt vanwege het verspreiden van nepadvertenties. De praktijken van Investous werden uitgebreid getoond in het tv-programma 'Opgelicht'. Volgens de woordvoerder van de voetbalclub zal het bedrijf tot eind volgend jaar nog wel een officiële sponsor blijven vanwege contractafspraken.

Investous is de naam van een officiële sponsor van de club die ook op de reclameborden langs de lijnen van het veld te zien is. Het bedrijf plaatst namaak-advertenties die mensen koppelen aan louche internetmakelaars.

Uit onderzoek van 'Opgelicht' zou blijken dat meerdere mensen tientallen duizenden euro's zijn verloren. PSV-woordvoerder Thijs Sleegers vertelt in het tv-programma dat er vijf klachten zijn binnengekomen bij de club over hun sponsor. PSV heeft aan Investous gevraagd om de klachten die het bedrijf heeft ontvangen serieus te nemen en op te lossen.

Contractafspraken

De club zal de sponsor echter niet laten vallen. Volgens Sleegers is PSV gebonden aan contractafspraken met Investous die nog doorlopen tot het einde van 2020.



Investous blijkt niets illegaal te doen. Het bedrijf is gevestigd in Cyprus, waar de toezicht een stuk soepeler is dan in Nederland. Het bedrijf zegt ook niet verantwoordelijk te zijn voor het handelen van de makelaars, omdat het slechts als tussenpersoon optreedt.

Nepnieuwsartikelen

Op de websites van Investous zijn artikelen te zien waarin bekende Nederlanders vertellen hoe ze miljonair zijn geworden met handel in bitcoins. De nieuwsberichten zijn nep maar lijken op artikelen van de NOS of de Volkskrant en gebruiken compleet verzonnen citaten van BN'ers als Waylon en Jort Kelder. Wie doorklikt op deze berichten wordt in contact gebracht met louche makelaars die vragen om te investeren in bitcoins, goud of aandelen.

De makelaars bieden vervolgens extreem risicovolle investeringen aan. Volgens het onderzoeksprogramma is de kans dat de investeringen winst uitkeren slechts tien procent.