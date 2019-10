Hennepkwekerij gevonden in pand waar ook sportschool zit

De hennepkwekerij werd gevonden in een pand in Valkenswaard. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)

In een pand op de Vlasroot in Valkenswaard is dinsdagavond een hennepkwekerij ontdekt met achthonderd tot duizend planten. De kwekerij, verdeeld in twee compartimenten, kwam aan het licht tijdens een controle van de gemeente.

In het pand is ook een sportschool gevestigd. De politie heeft alle fitnesstoestellen in beslag genomen. Tijdens de ontdekking was niemand in het pand aanwezig. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.