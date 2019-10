Buschauffeur gestompt en getrapt tijdens rit in Hilvarenbeek, scooterrijder aangehouden

Buschauffeur mishandeld in Hilvarenbeek (archieffoto).

Een buschauffeur van Arriva is woensdagochtend mishandeld tijdens een rit in Hilvarenbeek. Hij kreeg vuistslagen op zijn hoofd en werd getrapt. De verdachte, een 37-jarige Tilburger op een scooter, is aangehouden. De chauffeur raakte lichtgewond.

De buschauffeur haalde rond half acht een scooterrijder in. Bij de bushalte op de Doelenstraat in Hilvarenbeek stapte de bestuurder in. Hij deelde de vuistslagen uit, waardoor de chauffeur viel. Daarna trapte de scooterrijder hem.

Op werk opgepakt

Jongeren die in de bus zaten, hebben de scooterrijder uit de bus gewerkt. Hij ging er snel vandoor. De politie wist te achterhalen wie de verdachte was door een signalement. De Tilburger is op zijn werk aangehouden.

De chauffeur is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De man heeft aangifte gedaan.

“Wij accepteren dit niet en nemen het zeer serieus op. We zijn blij dat de politie het verder in behandeling neemt”, laat woordvoerder Joyce de Vries van de busmaatschappij weten.