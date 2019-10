Ryanair mag piloot en cabinepersoneel ontslaan, maar moet wel forse vergoedingen betalen

Vliegmaatschappij Ryanair moet een piloot en zes leden van het cabinepersoneel vergoedingen betalen voor hun ontslag. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag. De piloot krijgt 150.000 euro, het cabinepersoneel ontvangt rond de 10.000 euro per persoon.

Het personeel lag al langer in de clinch met Ryanair. Dit conflict ontstond nadat cao-onderhandelingen in een impasse raakten. Het personeel staakte twee keer en een paar dagen na de laatste staking kondigde de Ierse luchtvaartmaatschappij aan de basis in Eindhoven te sluiten op 5 november 2018.

Overplaatsing

De piloot en het cabinepersoneel kregen het voorstel tot overplaatsing naar een andere basis. Dit weigerden ze. Sindsdien zitten ze thuis met betaald verlof.

Het personeel is van mening dat Ryanair de basis in Eindhoven niet had mogen sluiten vanwege bedrijfseconomische redenen. De rechtbank gaat hier niet in mee, mede omdat een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft aangetoond dat ‘de standplaats op Eindhoven de op één na slechtste presterende Ryanair-basis was’. De contracten van de piloot en het cabinepersoneel mogen daarom worden ontbonden.

Niet op tijd ingelicht

Wel hebben ze recht op een vergoeding, omdat de rechtbank van mening is dat Ryanair het personeel niet op tijd heeft ingelicht over de situatie rond de basis in Eindhoven. Daarnaast wekte Ryanair wel de indruk dat het personeel werd gestraft voor de staking, omdat eerder werd gedreigd met sluiting van de basis terwijl die beslissing al was genomen.

