‘Liefdesdrama te Strijp’ wint prijs voor creatief talent

Voor de serie konden talenten een idee insturen om een Brabants verhaal van vroeger in een film van twee tot vier minuten op hun eigen creatieve manier te vertellen. De serie wil namelijk erfgoed dichter bij de mensen brengen. De twintig beste ideeën kregen vervolgens duizend euro en een coach om hun idee voor de film te produceren.

Stopmotion

Marjan en Joël laten weten dat ze wel hulp hebben gehad van een coach, maar dat ze vooral veel zelf hebben gedaan. Marjan vertelt dat ze allereerst veel met haar familie heeft gepraat over de moord op haar overgrootmoeder. “Ik heb allerlei gedichten, liedjes en krantenartikelen die destijds over de moord zijn geschreven, verzameld. Dat hebben we allemaal gebruikt voor de animatiefilm”, zegt ze.

Marjan en Joël hebben een zogenaamde ‘stopmotion’ animatiefilm gemaakt. Dat is een film die verschillende foto’s achter elkaar laat zien die in elkaar overlopen. “We hebben meer dan vijfhonderd figuren gemaakt van oude boeken en krantenartikelen”, legt Joël uit. Van deze figuren hebben ze vervolgens foto’s gemaakt en achter elkaar geplakt om het verhaal te vertellen.

Een van de frames uit de film Liefdesdrama te Strijp.

Vergeten verhaal

Juryvoorzitter Marianne van der Sloot zegt over de film Liefdesdrama te Strijp: “Dit is een klein, bijna vergeten verhaal dat op een bijzondere, creatieve en ambachtelijke wijze verteld is. De historische bronnen zijn goed gebruikt.”

Marjan legt uit dat de voice-over het verhaal vertelt met teksten die destijds ook zijn gebruikt in nieuwsberichten. Daarnaast hebben Marjan en Joël de film ‘Liefdesdrama te Strijp’ genoemd, omdat dat destijds de originele kop van de kranten was.

De twee hebben voor de film een bedrag van drieduizend euro gewonnen. “We hadden niet verwacht dat we in de top 10 zouden eindigen, laat staan dat we eerste zouden worden”, zegt Marjan. “Ook al was het een afschuwelijke situatie, het is bijzonder en mooi om het verhaal op deze manier na te kunnen vertellen.”

Een brief die toen was geschreven.

Goud van Brabant

Liefdesdrama te Strijp wordt, samen met de negen andere beste films, uitgezonden in de serie ‘Goud van Brabant’. Vanaf 19 oktober is deze te zien bij Omroep Brabant. Goud van Brabant is een samenwerking van de provincie, Erfgoed Brabant en Stichting Nieuwe Helden.

Naast de tien films vertellen verschillende Brabanders in iedere aflevering op hun eigen manier een verhaal uit de geschiedenis van Brabant. Verder interviewen kinderen opa’s en oma’s en bezoeken bekende Brabanders plekken waar je de geschiedenis van Brabant nog kunt voelen. Filmmaker Hans Borgman maakt ten slotte de serie over de Schola Cantorum, het koor van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.