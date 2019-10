Ziekenhuispersoneel staakt in Amphia ziekenhuis, mogelijk operaties en afspraken geannuleerd

Op 8 oktober geldt er een zondagsdienst in het Amphia Ziekenhuis. (foto: Amphia)

BREDA/OOSTERHOUT -

Medewerkers van een aantal afdelingen van het Amphia ziekenhuis in Breda en Oosterhout gaan aanstaande dinsdag 8 oktober actievoeren voor een betere cao. Ze draaien die dag een zogenaamde zondagsdienst. Dat houdt in dat er een kleinere bezetting is en dat alleen spoedgevallen en bestaande patiënten worden behandeld.