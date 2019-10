Hallvar Thoresen kijkt uit naar weerzien met PSV: ‘Maar laat Rosenborg maar winnen’

Het gaat goed met de inmiddels 62-jarige Thoresen, die nog altijd de meest scorende buitenlandse speler in de eredivisie is (152 goals). Nog druk aan het werk in de voetbalwereld, maar PSV is hij allerminst vergeten. “Ik spreek nog vaak met wat oud-vrienden uit Nederland. Zo heb ik nog geregeld contact met Willem II-trainer Adrie Koster en had ik veel contact met Jurrie Koolhof. Die sliep hier nog al eens als hij in Noorwegen was. Jammer genoeg is hij veel te vroeg overleden.”

De tekst gaat door onder de afbeelding.

Selectiefoto PSV 1985-1986. Hallvar Thoresen helemaal rechtsonder zittend naast trainer Guus Hiddink (foto: ANP).

Gemiddeld eens per jaar brengt Thoresen een bezoekje aan Eindhoven voor de PSV-reünie, al kijkt hij niet elke wedstrijd. “Ik ben PSV vooral goed gaan volgen na de loting. Aanvallend zijn ze ontzettend sterk en achterin hebben ze het goed op orde met een goede organisatie.”

"Wat het gevaar van Rosenborg is? Ik mag niet te veel verklappen, hé", Hallvar Thoresen, oud-PSV'er

Teleurstellend

“Maar je moet Rosenborg ook zeker niet onderschatten”, waarschuwt Thoresen. Rosenborg BK is de recordkampioen van Noorwegen met 25 landstitels. Maar kijkend naar de stand in de Eliteserien, de Noorse eredivisie, zal PSV niet direct bang worden van de Noren. Rosenborg staat namelijk na 23 wedstrijden op een teleurstellende vierde plek.

"Laat Rosenborg donderdag maar winnen en dan hopen dat beide ploegen doorgaan naar de volgende ronde", Hallvar Thoresen, oud-PSV'er

Maar volgens Thoresen lag dat vooral aan een slechte seizoenstart, toen Rosenborg niet wist te winnen tijdens de eerste vijf wedstrijden. Nu zijn de resultaten van Rosenborg steeds beter en ook het spel verbeterd, al zullen ze in Europees verband anders voor de dag komen dan in de eigen competitie, denkt Thoresen. “Ze zullen donderdag wat meer vanuit de counter spelen, terwijl ze juist in de competitie heel veel de bal hebben. Daar moet PSV wel rekening mee houden.”

Gevaar

Maar wat is het gevaar van Rosenborg? “Ik moet niet te veel verklappen, hé”, aldus een lachende Thoresen. “Laat ik het zo zeggen: het team is goed georganiseerd met een goede doelman. Verder heeft Rosenborg een ervaren ploeg met veel loopvermogen. Voorin staan een aantal spelers met individuele kwaliteiten die een wedstrijd kunnen beslissen.”

Thoresen verwacht dat PSV donderdag veelvuldig aan de bal zal zijn. "Maar ik hoop toch dat Rosenborg wint. Dat zou mooi voor de spanning in de groep zijn en daardoor bestaat de kans dat beide clubs doorgaan."

