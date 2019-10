Drie dagen lang bomen over bomen in Zundert

Duizenden groen en boomspecialisten, vanuit de hele wereld, zijn de komende dagen te vinden in Zundert. In het dorp wordt de 29e editie gehouden van de vakbeurs Groot Groen, binnen Europa de belangrijkste vakbeurs van en voor boomkwekers. Bezoekers en handelaren komen overigens niet alleen uit Europa maar ook uit landen Thailand, China en Zuid Korea.

“Ze komen niet voor het corso en ook niet voor Van Gogh, maar ze komen allemaal wel voor de boomkwekers”, aldus een trotse Frans van Wanrooij van de organisatie.

Het is alweer de 29e editie van een (vak)beurs die bij het grote publiek niet of nauwelijks bekend is. Een beurs in Zundert waar jaarlijks ook noviteiten aan de wereld worden gepresenteerd. “We hebben dit jaar op de beurs een buxuskweker die een buxus presenteert, die schimmel resistent is en minder in trek is bij de buxusmot”, vertelt Van Wanrooij. “Wereldwijd staan Nederlandse groen en boomkwekers enorm hoog aangeschreven omdat ‘de sector’ zeer innovatief is. Vandaar dat ook de 'hele wereld' hier naar toe komt.”

Zakendoen in het Duits met een Rus op z'n Brabants

De beurs in Zundert is economisch de belangrijkste vakbeurs van Nederland. Klanten en overheden uit de hele wereld doen er onder meer hun inkopen. Het doen van zaken gaat soms dan ook met handen en voeten. “Ik was net Duits aan het praten met een Rus”, zegt boomkweker Paul Vergeer uit Waspik. “Hij heeft interesse in een aantal producten die wij hebben en die ook nog eens tegen de vorst kunnen. Het eerste contact is gelegd en nu is het afwachten.”

Een eik die de eikenprocessierups niet lust

Dichter bij huis wordt er ‘gewerkt’ aan een eik die de eikenprocessierups niet lust, vertelt van Wanrooij. “Die komt er zeker. We kennen eiken die niet zijn aangetast door de rups en die toch in een omgeving staan waar alle andere eiken wel zijn aangetast. Dat is een natuurlijke resistentie, met die eiken gaan de kwekers aan de slag. Ik weet zeker dat er een eik komt die de rups niet lust.”

Bomen over bomen en zakendoen. In Zundert is het wereldje van boomkwekers tot en met vrijdag 4 oktober bij elkaar.