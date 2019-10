Overspoeld door Engelse termen: PvdA gaat strijd aan tegen 'verengelsing' van de winkelstraat

"Het is een bewuste keuze, ja", benadrukt Rosa. "De meeste mensen die hier komen praten alleen maar Nederlands. Misschien kunnen ze niet eens Engels, dus voor hen vind ik het normaal om alleen Nederlandse termen te gebruiken." Als ze erover nadenkt maakt ze alleen een uitzondering voor de term 'Ready to Eat'. Zo bestel ik de mango's ook."

Maar terwijl ze het zegt realiseert ze zich: "Ja, eigenlijk is het gewoon 'rijp'. Waarom zeggen we niet gewoon: klaar om te eten?".

Het is die bewustwording waar de PvdA met zijn actie op aandringt. "Waarom zou alles in het Engels moeten", zegt Hans Rube van de PvdA in Tilburg. "Het is net alsof hier honderdduizenden Engelstalige toeristen komen om boodschappen te doen, maar dat is niet zo."

Hij vindt het jammer dat de winkeliersvereniging zijn actie niet wilde ondersteunen. "Volgens mij kun je je als binnenstad onderscheiden met een duidelijk profiel. Door bijvoorbeeld in Tilburg te kiezen voor een Nederlandse winkelstraat met wellicht wat Tilburgse accenten zou dat de stad meer onderscheiden dan de eenheidsworst die we nu hebben."

Invloed Franse taal is groter

Ook taalkundige en schrijver Wim Daniëls ziet een toenemend gebruik van het Engels. "Maar om nou te zeggen: we worden overspoeld door het Engels gaat te ver." Nog altijd is de invloed van de Franse taal in het Nederlands veel groter, legt hij uit. "Van alle woorden die we in Nederland gebruiken, is 35 procent gehaald uit een andere taal dan het Nederlands. En daarvan komen de meeste uit het Frans."

Daniëls is verbaasd dat gemeenten als bijvoorbeeld Meierijstad een Engelstalige slogan hanteren. "Made in Meierijstad, dan is het toch alsof je daarmee in China bekend wil worden. Waarom komen ze met zo'n slogan in het Engels? Is daar wel goed over nagedacht?"

Luchthaven Eindhoven

Jan Heitmeier vecht met zijn Stichting Taalverdediging al twintig jaar tegen de 'verengelsing' in Nederland. Hij verbaasde zich op Eindhoven Airport - door hem luchthaven Eindhoven genoemd - over de Engelstalige aanwijzingen.

"Waarom zijn alle borden op de luchthaven in Eindhoven alleen maar in het Engels en niet ook in het Nederlands?", vraagt hij zich af. "Als je in andere landen komt wordt de eigen taal niet weggelaten. Alleen in Nederland gebeurt dat."