Forse verkeersproblemen rond Breda, verbindingsweg naar A27 dicht

Er zijn donderdagmorgen de nodige verkeersproblemen rondom Breda. Op de A16 bij Hazeldonk vloog een vrachtwagen in brand. Rond zeven uur waren beide rijstroken gesloten, inmiddels lijken de ergste problemen daar verleden tijd.

Dat is niet het geval op de verbindingsweg naar de A27 in de richting van Utrecht. Die is namelijk dicht door een gekantelde vrachtwagen bij knooppunt Sint-Annabosch. Dit ongeluk zorgt ook voor veel vertraging op de A58, tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabosch.