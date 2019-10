Drugsdealer gepakt met hulp van voetgangers in Waalwijk

Voetgangers zijn woensdagmiddag de politie te hulp geschoten bij de arrestatie van een drugsdealer in Waalwijk. De man sloeg op de vlucht nadat hij was betrapt bij een mogelijke drugsdeal.

Surveillerende agenten roken onraad toen ze langs een parkeerplaats aan de Van Andelstraat reden. Daar waren twee automobilisten vermoedelijk bezig met een drugsdeal.

Stopteken

De politie besloot een van de auto’s te achtervolgen. Op de Wilhelminastraat kreeg de bestuurder een stopteken. Dat negeerde hij en de man ging ervandoor. Agenten probeerden dit te voorkomen door hem aan te rijden.

Een stuk verderop stopte de auto wel. De bestuurder rende de Stationsstraat in. Daar schoten enkele voetgangers de politie te hulp. Zo kon de verdachte worden opgepakt. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding. In zijn auto vond de politie 500 gram drugs. Het is onbekend welke drugs. Een van de voetgangers die hielpen bij de aanhouding, raakte lichtgewond.

De tweede automobilist werd op de Polanenweg in Waspik aan de kant gezet. De 29-jarige man uit Den Haag is ook aangehouden.