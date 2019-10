Man stapt uit auto en wordt voor eigen huis beroofd en mishandeld door drietal

Een man is voor zijn eigen huis beroofd en mishandeld door drie mannen. Dit gebeurde woensdagnacht rond een uur in de Burgemeester van der Klokkenlaan in Waalwijk.

De man werd aangevallen toen hij zijn auto had geparkeerd en uitstapte. De verdachten rukten aan zijn ketting. Het slachtoffer viel en werd geslagen en geschopt. Hij wist te vluchten, maar het drietal achterhaalde hem.

De man kreeg opnieuw klappen en dit keer lukte het de mannen om het horloge van het slachtoffer te pakken. Daarna sloegen ze op de vlucht in de richting van de Jan de Rooijstraat.

Signalement

Van de overvallers is een signalement bekend. Het gaat om drie donker getinte mannen. Een van hen is tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is tussen de 1,70 en 1,80 meter lang, heeft een slank en atletisch postuur en droeg tijdens de beroving een zwart trainingspak van het merk Nike Tech. De man had een capuchon over zijn hoofd. Deze man heeft een sik of een baardje.

De andere twee mannen droegen dezelfde trainingspakken. Hun postuur is vergelijkbaar met de andere verdachte.