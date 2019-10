Carnavalsclub de Sanegeit opgelicht, volledige bankrekening leeggeroofd, 'klote en vervelend!'

De bankrekening van carnavalsclub de Sanegeit uit Huijbergen is leeggeplunderd. Daar kwam penningmeester Lia Linders vorige week achter toen ze probeerde in te loggen maar ineens geen toegang meer had tot de rekening. “Ik schaam me.”

Carnavalsclub de Sanegeit heeft een zakelijke rekening bij de Rabobank voor uitgaven en vaste lasten van de carnavalsvereniging. De penningmeester kreeg de afgelopen tijd meerdere mails van de Rabobank. Tenminste, dat dacht ze. Daarin stond dat ze een nieuwe scanner zou krijgen. Hiervoor moest ze via een link inloggen bij de rekening en een nieuwe code invoeren. “De brief zag er helemaal echt uit en ik had alles gedaan wat er in de brief stond.”

Een paar dagen later kreeg Linders toch argwaan. Er zou namelijk ook een nieuwe bankpas komen voor de rekening en deze kwam maar niet binnen. “Ik ben gaan kijken op de rekening en ik kon niet meer inloggen. Toen ik de Rabobank belde kwam ik erachter dat de rekening was leeggehaald.”

Pinnen in Amsterdam

De dader of daders hebben vorige week tweeduizend euro in Amsterdam gepind en later nog een keer 180 euro. Nu deze bedragen er af zijn, is de rekening helemaal leeg. “Het is niet makkelijk opstarten zo richting het carnavalsseizoen. We hebben de gemeente ook gevraagd of het mogelijk is om vervroegd onze jaarlijkse subsidie te krijgen. We hebben nog wat cash, maar het zal passen en meten worden.”

Aangifte

De leden zijn op de hoogte van de leeggeplunderde rekening en nemen de penningmeester niets kwalijk. “De leden zeiden dat ik het niet expres heb gedaan, maar toch is het klote en vervelend.” De vereniging heeft maandag aangifte gedaan. Er is nog geen zicht op een dader of daders.

