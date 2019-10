Regen, regen en nog meer regen op komst, en na regen komt nachtvorst

De ‘restanten’ van orkaan Lorenzo trekken vrijdag over Brabant heen. En dat gaan we voelen. Hoewel de wind en de storm van de orkaan zijn afgezwakt, krijgen we wel te maken met regen. Veel regen. “Het wordt een kletsnatte dag. Er kan wel tien tot vijftien millimeter regen vallen”, aldus Jordi Huirne van MeteoGroup.

Lorenzo was eerder deze week een orkaan van de zwaarste categorie (categorie 5). Die trok al over de Portugese eilandengroep Azoren, waar hij veel schade aanrichtte. Donderdag komt Lorenzo aan in Ierland, en vrijdag in Brabant.

“De orkaan is nu afgezwakt tot een normale stormdepressie. In Ierland gaat het nog stormen, maar als hij bij ons is aangekomen is de wind eruit. We krijgen wel te maken met de bewolking en de regen. Het wordt een kletsnatte dag, maar we krijgen geen zware storm”, zegt Jordi.

Weekend zon en regen

Zaterdag trekt die regen weg. Het blijft droog, er is weinig wind en af en toe schijnt de zon. Het wordt zo’n 14 graden.

Zondag krijgen we volgens Jordi echter weer te maken met een nieuwe storing. “In de ochtend kan de zon zich nog laten zien, maar daarna blijft het bewolkt. Af en toe gaat het – vooral in het westen van Brabant – regenen, maar het wordt niet zo nat als vrijdag. Het wordt 13 graden.”

Maandag vriezen

Volgende week gaan we van herfstweer al snel over in winterweer. De handschoenen mogen weer uit de kast worden gehaald, want het kan maandagochtend gaan vriezen. “Zondagnacht gaat het vriezen. Maandagochtend is het nog -1 tot 0 graden. Hier en daar zullen mensen het ijs van de ruiten moeten gaan krabben.”

Later op de dag loopt de temperatuur dan weer op. Het blijft droog met zon en het wordt zo’n 13 tot 14 graden.