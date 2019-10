Het wordt steeds drukker op de weg, Brabanders staan meer in de file

Het wordt steeds drukker op de weg, vooral tijdens de spits. Tussen juli en september nam de filezwaarte (de lengte maal de duur van de file) in Zuid-Nederland met 20 procent toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB.

Het grootste knelpunt in Brabant is de A58 van Breda naar Eindhoven. Vooral bij afrit Moergestel is het druk. Die plaats staat op nummer 3 in de Nederlandse file top vijf. De drukste dag van de afgelopen drie maanden was dinsdag 24 september. Door regen en ongelukken stond er die dag op het hoogtepunt 1025 kilometer file in Nederland.

Het drukste traject in Nederland is de A27 van Utrecht naar Breda. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat veel file.

Wisselvallig weer

De toename in files van de afgelopen drie maanden komt voornamelijk door het weer. Zo leidde de extreme hitte in de laatste week van juli tot overlast. De drukste avondspits was op vrijdag 12 juli. Door zware regen en onweersbuien stond er op het hoogtepunt 640 kilometer file in Nederland.

De ANWB verwacht dat het komende kwartaal de drukste periode van het jaar wordt op de weg. Rijden in het donker onder slechte weersomstandigheden zorgt in de herfst voor veel verkeershinder en vertraging.