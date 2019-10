Rico Verhoeven wordt bodyguard van Frank Lammers in tweede seizoen van Undercover

Kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren is te zien in het tweede deel van de Netflixserie Undercover. Hoe groot de rol van Verhoeven is, is nog niet duidelijk.

Netflix schrijft in z’n beste Brabants op Twitter: We gingen ekkes blieken op de set van Undercover 2. Wat vinden jullie van Ferry’s bodyguard???

Verhoeven speelt in het tweede deel van de populaire serie over drugsbaas Ferry Bouman (Frank Lammers) dus een bodyguard. Hij is onderdeel van de nieuwe entourage van Bouman en ze leren elkaar kennen in de gevangenis.

De verwachting is dat we de serie volgend jaar in de lente kunnen kijken. Al gaan er wel wat dingen veranderen. Waar het in het afgelopen seizoen nog ging over illegale drugshandel en drugsbaas Ferry Bouman, draait het dit keer om illegale wapenhandel.