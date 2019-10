Een vuurwals in Overloon, Canadezen moeten flink aan de bak bij Hoogerheide

De hel breekt los in Overloon. De 'Lucky Seventh' van het Amerikaanse leger trekt zich terug. De verliezen lopen op alle gebieden flink op. Het leger verliest om allerlei redenen zo'n 450 manschappen. Ook 29 Sherman-tanks gaan verloren in de strijd met de Duitsers. De bevrijding laat nog even op zich wachten. Aan het eind van de week nemen de Britten het roer over met de operatie Aintree. Met een zogenaamde vuurwals worden de Duitse stellingen bijna twee uur lang door zo'n driehonderd kanonnen onophoudelijk onder onder vuur genomen.

Black Friday

Ossendrecht is bevrijd, maar de logische opmars naar Hoogerheide verloopt moeizaam vanwege het Duitse verzet. De Canadezen proberen een doorbraak te forceren. Ingegraven Duitsers nemen echter de geallieerden troepen onder vuur. Met gevorderde BBA-bussen worden Duitse soldaten naar West-Brabant gebracht en Fallschirmjager plaatsen woensdag in alle vroegte een tegenaanval in Hoogerheide. Een deel van het dorp, waaronder de Raadhuisstraat, raakt flink verwoest. De Canadezen hebben hun een handen vol aan het Duitse verzet. Op 13 oktober loopt een Canadese aanval bij Woensdrecht uit op een mislukking die de geschiedenis in gaat als Black Friday.

Tips

In Brabant wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling in de bevrijding. Wil je een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Mobiele tentoonstelling over generaal Maczek

Op het Kasteelplein in Breda is vanaf zaterdag 12 oktober een mobiele tentoonstelling over de Poolse generaal Maczek te bezoeken. De expositie bestaat uit een labyrint van metalen wanden met beelden over het leven van generaal Maczek en natuurlijk ook over de bevrijding van Breda. De frontwand is een afbeelding van de generaal en zijn soldaten met een molen op de achtergrond. Deze foto is genomen bij de molen in Terheijden in november 1944. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 3 november. De entree is gratis maar een gift aan het Generaal Maczek Museum is welkom.



Wandeling langs het oorlogsverhaal van Bets Reijnen

Bets Reijnen (1939) uit Den Bosch hield in de oorlog dagboeken bij. Eind oktober verschijnen deze gebundeld in het boek Liefste Daggie. In aanloop daar naartoe houdt de Kring Vrienden drie wandelingen met als titel Van Wilhelminabrug tot Wilhelminapark, een gebied waar ze vaak over schreef. In het begin schreef ze over alledaagse dingen, maar later kwam de oorlog steeds vaker in haar verhalen voor. Zo schrijft ze onder meer over de arrestatie van haar vader. De wandeling voert langs deze bijzondere plekken en begint op de Sint Jansingel 25. Deelname aan de wandeling, die 1,5 uur duurt, kost 6 euro.

Expositie ‘De laatste oorlogsmaanden, Vught september/oktober 1944’

Het Vughts Museum besteedt in september en oktober aandacht aan de bevrijding van Vught en Cromvoirt. Op 26 en 27 oktober 1944 werd de gemeente door Schotse troepen bevrijd. De tentoonstelling gaat over de periode vanaf Dolle Dinsdag tot en met de Bevrijding. Dat gaat aan de hand van voorwerpen, foto's en animaties. Je vindt het museum in het ontmoetingscentrum DePetrus aan de Heuvel 2 in Vught.