'PSV heeft genoeg aan zeer efficiënte eerste helft in Trondheim en wint simpel van Rosenborg'

PSV heeft ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gewonnen. Het elftal van trainer Mark van Bommel won in Trondheim van Rosenborg BK: 1-4. PSV startte twee weken eerder met een thuiszege (3-2) op Sporting Portugal.

PSV leidde bij rust al met 0-3. Pablo Rosario opende na een kwartier spelen de score en daarmee was de aanvoerder van de Eindhovenaren al voor de derde wedstrijd op rij trefzeker. Opvallend: Rosario maakte in totaal vier goals voor PSV en alle goals zijn gescoord van buiten het zestienmeter gebied.

Niet lang daarna kwam PSV ook op 0-2 door een eigen doelpunt van Birger Meling. Donyell Malen kwam ook weer op het scoreformulier, toen hij PSV's derde nog voor rust wist aan te tekenen.

Maar in de tweede helft leek PSV het wel te geloven en stond de ploeg van Mark van Bommel wat meer onder druk. Rosenborg deed in de 70e minuut via Samuel Adegbenro nog iets terug, maar PSV kwam niet echt meer in gevaar. Uiteindelijk bepaalde Donyell Malen de eindstand nog op 1-4.

PSV speelde dus een wedstrijd met twee verschillende gezichten. Het spel van de Eindhovenaren was verre van goed, maar genoot dus wel die comfortabele voorsprong met de rust. Na de thee drong Rosenborg wat meer aan en was PSV niet meer zo rustig aan de bal, waardoor er weinig geprofiteerd kon worden van de ruimte die de Noorse tegenstander achterin open liet. Maar al met al is een 1-4 overwinning in een uitwedstrijd prima voor de Eindhovenaren.

'Goed op weg'

Maar PSV leidt wel 'gewoon' in groep D met zes punten. Sporting Portugal en LASK Linz hebben drie punten en Rosenborg is puntloos. LASK Linz is op donderdag 24 oktober in het Philips-stadion de volgende opponent van PSV en dan kan het team van Van Bommel een grote stap zetten richting overwintering in de Europa League.

