PSV wint overtuigend van Rosenborg in Europa League

PSV heeft ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gewonnen. Het elftal van trainer Mark van Bommel won in Trondheim van Rosenborg BK: 1-4. PSV startte twee weken eerder met een thuiszege (3-2) op Sporting Portugal.

PSV leidde bij rust al met 0-3. Pablo Rosario opende na een kwartier spelen de score, gevolgd door een eigen doelpunt van Birger Meling en een treffer van Donyell Malen. Rosenborg deed in de 70e minuut via Samuel Adegbenro iets terug. Malen bepaalde de eindstand op 1-4.

PSV leidt in groep D met zes punten. Sporting Portugal en LASK Linz hebben drie punten en Rosenborg is puntloos. LASK Linz is op donderdag 24 oktober in het Philips-stadion de volgende opponent van PSV.