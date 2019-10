Jumbo haalt tientallen soorten vleeswaren uit de winkels, mogelijk besmet met listeriabacterie

Het gaat om vleeswaren van het bedrijf Offerman, dat ook levert aan onder meer Sligro, Aldi, Bidfood en Versunie,

De Veghelse supermarktketen vraagt klanten om deze vleeswaren niet op te eten en terug te brengen naar één van de winkels. Vleeswaren die nog in de schappen liggen, zijn volgens Jumbo wel veilig om te consumeren.

Voedselinfectie

Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting met listeria is klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Vooral zwangere vrouwen - maar ook jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem - moeten oppassen omdat besmetting bij die groep kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte. Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten.