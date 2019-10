Bij een ongeluk op de Luikerweg in Valkenswaard is vrijdagochtend een vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De auto waar de vrouw in zat, botste tegen een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond.

Brokstukken

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. "De weg is afgesloten en wij stellen een onderzoek in", laat een politiewoordvoerder weten. De weg is bezaaid met brokstukken.