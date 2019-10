Vrachtwagenchauffeurs veroorzaken problemen bij snelwegen, een chauffeur aangehouden

TILBURG -

Vrachtwagenchauffeurs zijn donderdagnacht massaal de fout ingegaan langs verschillende snelwegen in Brabant. Ze stonden geparkeerd waar dit helemaal niet mag. Een chauffeur maakte het helemaal bont. Die parkeerde zijn bulkwagen - nadat was weggestuurd van de A58 bij Oirschot - even verderop waar hij ook niet mocht parkeren. Toen hij daarop werd aangesproken, weigerde hij te vertrekken. De politie werd ingeschakeld en hij is aangehouden. De truck is geborgen. "Alle kosten worden op de betrokkene verhaald."