Amphia Ziekenhuis heeft last van storing, operaties opgeschort

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft last van een storing in het data- en telefonienetwerk. Die brak vrijdag rond halfacht uit. "Hierdoor is het Amphia telefonisch niet bereikbaar en hebben medewerkers beperkt toegang tot onder meer patiƫntendossiers", laat een woordvoerster weten.

De spoedeisende hulp van de Amphia-locatie Molengracht is gewoon open. "Geplande operaties in de operatiekamer zijn op dit moment even opgeschort, omdat we niet bij de patiëntendossiers kunnen. Mensen worden persoonlijk geïnformeerd. De afspraken bij de poliklinieken gaan op dit moment door."

Bij heel grote trauma's worden patiënten doorgeleid naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg of het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal of Bergen op Zoom.

Oplossing

De woordvoerster spreekt van een 'vervelende situatie'. Het ziekenhuis doet er alles aan het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. "Wij kunnen helaas nu nog niet aangeven hoe lang het zal duren voordat het probleem is opgelost."