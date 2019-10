Spits Sydney van Hooijdonk geeft alles voor overleden opa en voor NAC

BREDA -

NAC speelt vrijdagavond in eigen stadion tegen NEC en kan in die wedstrijd periodekampioen worden. Opvallend bij de Bredase koploper van de eerste divisie is de doorbraak van spits Sydney van Hooijdonk. De zoon van oud-prof Pierre van Hooijdonk heeft tegenwoordig een basisplaats en is clubtopscorer met drie goals.