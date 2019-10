100.000 handtekeningen tegen tekenmiddel Bravecto: "Onze honden gaan er dood aan"

Meer dan honderdduizend handtekeningen worden er vrijdag aangeboden bij het Europees Medicijn Agentschap in Amsterdam. Handtekeningen in de hoop dat het agentschap opnieuw onderzoek doet naar het middel Bravecto van het Boxmeerse MSD Animal Health, een anti vlooien en -tekenmiddel voor honden. Verontruste baasjes zijn ervan overtuigd dat het middel honden ziek maakt. "Het is absolute rommel", zegt Michaël van de Sande, initiatiefnemer van de petitie.

Zelf kwam hij in 2015 voor het eerst in aanraking met Bravecto. "Mijn honden werden een paar dagen nadat ze het middel kregen heel erg ziek. Ze snakten naar adem en kregen last van hartritmestoornissen", zegt Michaël. Toen had hij nog geen idee dat het door het anti-tekenmiddel kon komen. Een jaar later kregen zijn honden het middel opnieuw. "De dierenarts raadde het ons aan omdat we naar Spanje gingen. Een land waar nogal wat ziektes kunnen rondwaren." Opnieuw worden zijn honden ziek. Een van de twee wordt zelfs zo ziek, dat er geen redden meer aan is. Binnen vier weken moet Michaël zijn hond Rico laten inslapen.

Facebookpagina 'Is Bravecto wel Veilig?'

Hij start een zoektocht op internet en stuit op een Amerikaanse Facebookpagina met duizenden leden. Een pagina waar mensen hun zorgen uiten over het middel Bravecto. Wat hij leest raakt hem recht in het hart. "De genoemde symptomen kwamen één op één overeen met wat mijn honden overkwam na het toedienen van het middel". Hij besluit een Nederlandse pagina te maken, 'Is Bravecto wel Veilig?' en binnen de kortste keren regent het reacties van mensen die denken dat ook hun dieren ziek zijn geworden van het anti-tekenmiddel.

"Eruit met die rommel!", zegt ook Diana* uit Oss. Alle drie haar honden werden ziek van het middel, zegt ze. Bij de eerste hond die het middel kreeg, dacht ze nog dat het toeval was dat het dier ziek werd. Maar na een dode pup en een ander hondje dat ze moest laten inslapen na gebruik van Bravecto is voor haar de maat vol. "Ik heb sectie laten verrichten op de hond. De dierenarts zei dat de afwijkingen in het weefsel twee dingen konden betekenen. Of mijn hond had kanker -en na onderzoek bleek van niet-, of het hondje was vergiftigd. Nou, toen wist ik het wel. En de dierenarts houdt maar vol dat het niet door de Bravecto kan komen. Ik heb het gevoel dat ze elkaar gewoon allemaal dekken."

Anke uit Wijk en Aalburg kan er over meepraten. Ze gaf haar Labrador Lola op advies van haar dierenarts Bravecto. "Dat ging een klein jaar goed. Maar toen werd ze kortademig, en zakte uit het niets door haar poten. Uit bloedonderzoek kwam geen duidelijkheid. Ik heb haar moeten laten inslapen. Ze was pas 5 jaar oud." Via via komt ze op de Facebookpagina van Michaël uit. "En toen dacht ik: Dat zijn precies de symptomen die Lola had! Ik ben ervan overtuigd dat het toedienen van Bravecto geleid heeft tot het ziek worden van Lola."

Niets gevonden na onderzoek

Paul Overgaauw is dierenarts en parasitoloog, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Volgens Overgaauw is het middel Bravecto hartstikke veilig. "In 2016 kwamen de eerste meldingen binnen dat honden ziek zouden zijn geworden na toediening van dit middel. Natuurlijk zijn we toen geschrokken en hebben we onmiddellijk een grote groep dierenartsen, toxicologen en parasitologen bij elkaar geroepen. En na uitgebreid onderzoek hebben we niets gevonden dat duidt op mankementen in het middel."

Dat het middel als werkend en veilig wordt geacht door het EMA, het Europees Medicijn Agentschap, bewijst dat, zegt Overgaauw. "Het Europese agentschap beoordeelt alle binnengekomen klachten en kijkt of de bijsluiter moet worden aangepast of aangevuld. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen doses van dit middel verkocht, waarvan het overgrote deel in Amerika. Het land met de claimcultuur bij uitstek. Als er écht iets met het middel aan de hand zou zijn, dan was het al lang van de markt gehaald", zegt Overgaauw.

Voor Michaël van de Sande is dat geen argument. "Inmiddels zijn er bij het EMA ruim twee en een half duizend dode dieren gemeld en meer dan 12 duizend zieke dieren. Dat vind ik een te grote toevalligheid." Vertrouwen in het EMA heeft hij ook niet. "Het medicijnagentschap wordt voor 84% gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dat riekt toch een beetje naar 'wij van WC Eend.'"

Antivax beweging

Van Overgaauw vindt de actie van Van de Sande schadelijk. "Wij dierenartsen zijn ook belanghebbenden in deze zaak. We willen geen zieke, laat staan dode dieren. Je kan deze actie in zijn ogen het beste vergelijken met de antivax-beweging. "Ouders die bij hoog en bij laag volhouden dat het inenten van kinderen schadelijk is voor hun gezondheid. Terwijl de feiten aantonen dat dat onzin is."

Van de Sande houdt voet bij stuk. Dat maar liefst honderdduizend mensen hun vraagtekens zetten bij dit middel, zegt volgens hem genoeg. "Het moet gewoon van de markt. En zolang het nog gewoon wordt voorgeschreven door dierenartsen moeten we zoveel mogelijk mensen wijzen op de gevaren. Die kunnen dan zelf een keuze maken", zegt hij.

MSD Animal Health laat in een reactie het volgende weten:

De meeste medewerkers bij MSD Animal Health hebben zelf huisdieren en wij houden van onze dieren. We zetten ons dag-in-dag-uit in om dierenartsen en eigenaren van honden en katten met veilige, effectieve producten te helpen zorgen voor hun welzijn. Niet alleen wijzelf, maar ook de vele internationale regelgevende instanties hebben en houden vertrouwen in de veiligheid en werkzaamheid van Bravecto. Sinds de introductie in 2014 zijn meer dan 100 miljoen doses van Bravecto toegediend wereldwijd. De veiligheid van Bravecto is vastgelegd in meer dan 170 klinische studies. Wij nemen elke melding serieus en monitoren samen met de autoriteiten continu de meldingen en tot op heden is er geen reden om te twijfelen aan de veiligheid en effectiviteit van Bravecto.

* Op verzoek van de betrokkene is haar naam in dit artikel gefingeerd. Haar echte naam is op de redactie bekend.