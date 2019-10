Sven Kramer pas op! Schaatsbroertjes Pluijgers komen eraan op het NK voor clubs

Het Nederlands Kampioenschap voor clubteams wordt pas voor de tweede keer georganiseerd in Heerenveen. Vorig jaar won de club van Sven Kramer. Aan het NK doen de 14 beste schaatsclubs van Nederland mee. De IJsclub Tilburg met Ireen Wüst in de gelederen is één van de deelnemers net als SV Striene uit Breda.

Elk team stuurt zeven schaatsers naar het NK die allen één afstand schaatsen. Daarna wordt een eindklassement opgemaakt. "Natuurlijk hopen we op een mooi resultaat, maar we zijn realistisch. Het is ook nog vroeg in het seizoen”, weet Jelmer Pluijgers. "Dit NK is vooral voor Nederlandse schaatsers een kans om het op te nemen tegen Sven Kramer of een van de broers Mulder”, aldus Jelmer Pluijgers.

Maak kennis met Jelmer en Jarno Pluijgers in onderstaande video.