Koolmonoxide vrijgekomen bij verborgen shishalounge: hoogzwangere vrouw moet huis verlaten

In de wijk Woensel in Eindhoven is afgelopen woensdag een 'verborgen' shishalounge ontdekt tijdens een grote ondermijningsactie van de gemeente, politie, RDW en Belastingdienst. Dat schrijft de gemeente vrijdag in een persbericht.

De shishalounge werd ontdekt tijdens een controle van 13 panden aan de Kruisstraat en rond de Woenselse Markt. In het pand werd een veel te hoge waarde van koolmonoxide gemeten. Daarnaast was de zaak niet brandveilig en had het een slechte bouwkundige staat. Het pand is ontruimd en gesloten. Op welke manier de bar precies verborgen was, kan de gemeente nog niet zeggen.

Zwangere vrouw

Een hoogzwangere vrouw die boven het pand woont is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze kan niet meer terug naar huis en zit nu tijdelijk in een hotel. In de shishalounge is ook 14.650 liter aan lachgas gevonden en in beslag genomen.



De actie nam de hele middag en avond in beslag. Het verkeer is gecontroleerd, openstaande belastingschulden zijn nagegaan en meerdere panden zijn bezocht. Bijna 50.000 euro belastinggeld is geïnd, 15 auto's zijn ingenomen en 58 automobilisten kregen een boete voor onder meer bellen achter het stuur.