Drie doden en een miskraam door besmet vlees dat onder meer werd verkocht bij Jumbo

Gebraden gehakt van Jumbo. Het is niet bekend of dit vlees ook besmet is. (Foto: archief)

Het gaat om vleeswaren van het bedrijf Offerman, dat ook levert aan onder meer Sligro, Aldi, Bidfood en Versunie. Offerman roept al deze vleeswaren - die in haar fabriek in Aalsmeer gesneden en verpakt zijn - terug. Volgens toezichthouder NVWA is de huidige zaak aan het licht gekomen na ziektegevallen die werden gemeld door de GGD en het RIVM. Een woordvoerder van de toezichthouder laat aan de NOS weten dat er de afgelopen maanden al extra inspecties zijn uitgevoerd bij dit bedrijf. "We hadden al de indruk dat zaken daar niet goed op orde waren."

Het RIVM gaat ervanuit dat de vleeswaren die de overledenen hebben gegeten, afkomstig waren van de fabriek van Offerman in Aalsmeer.

