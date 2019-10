Vrouw met schrammen en bloedneus wil geen aangifte doen van mishandeling, vriend toch opgepakt

De politie heeft donderdagavond een 27-jarige Tilburger opgepakt die verdacht wordt van huiselijk geweld. Hij zou in een huis in de wijk het Zand zijn vriendin hebben mishandeld. De 27-jarige vrouw had meerdere verwondingen, maar wilde volgens de politie geen aangifte doen.

De politie kreeg donderdagavond een melding van huiselijk geweld. In het huis bleek dat de vrouw ernstig mishandeld was. Haar vriend was er vandoor gegaan op de fiets. Het slachtoffer had een bloedneus, schrammen en zwellingen in haar gezicht. Ze wilde geen aangifte doen en de politie mocht ook geen foto maken van haar verwondingen.

De agenten lieten het er vanwege de verwondingen niet bij zitten. Toen de man terugkwam bij het huis heeft de politie de verdachte uiteindelijk kunnen aanhouden.