Olympische Spelen lonken voor Nadine Broersen na WK op anderhalf been

Hoewel Nadine Broersen geblesseerd raakte was ze zo trots op haar zesde plek, dat ze per se de traditionele ereronde in een rolstoel wilde doen. "Die ereronde moest en zou ik meedoen. Dat momentje wilde ik echt pakken, zei de Dongense.

Officieel is het nog niet maar door de goede prestaties op het WK kunnen Broersen en Braun de Olympische Spelen bijna niet meer mislopen. "Ik kan eindelijk eens zeggen dat ik een tienkamp heb meegedraaid in de mondiale top en niet als toeschouwer heb meegedaan", zei Braun na afloop. "Dat is pure winst en het kan nog beter."