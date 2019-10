Ella verruilt na 39 jaar haar ziekenhuis voor splinternieuw Amphia: 'Thuisgevoel is al beetje weg'

Begin jaren tachtig kwam Ella Steijn-Van Schijndel in dienst van het - toen nog - Laurentius-ziekenhuis. Door fusies en samenvoegingen maakte ze naamsveranderingen mee tot 'Ziekenhuis De Baronie' en uiteindelijk 'Amphia Ziekenhuis locatie Langendijk'.

Nieuwe kleding

De voormalige kapel van het ziekenhuis lijkt nu op een kledingwinkel. Want aan rekken hangen lange rijen met uniformen in de nieuwe huisstijl van het Amphia. Personeel loopt af en aan om de kleding te passen. En op de achtergrond wordt de enorme verhuizing van volgende maand al minutieus voorbereid.

"Ik heb dan avonddienst en ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Waar ga ik naartoe en hoe gaat het werk worden? Maar als ik aan het einde van mijn dienst weet dat de kinderen goed zijn verzorgd en de ouders zijn tevreden, dan heb ik een prima avond."

Als je na 39 dienstjaren je vertrouwde werkplek gaat verlaten, dan zou dat gepaard kunnen gaan met wat emotie. Maar Ella is er eigenlijk heel rationeel over: "Vroeger was het veel kleinschaliger. Je kende iedereen en wist precies de weg. Maar dat is al lang voorbij, want er is veel bijgebouwd en we zijn twee keer gefuseerd. Dus heel dat thuisgevoel is eigenlijk al weg."

Bedrijfsmatig

Aan de Molengracht is naast het 'oude Ignatius' voor 225 miljoen euro een nieuw Amphia Ziekenhuis gebouwd, waar alle 'complexe zorg' voor de regio Breda wordt gebundeld. Hierdoor zijn ook de specialisten niet meer verdeeld over verschillende ziekenhuizen. Het Amphia krijgt daarmee ook nog meer een bedrijfsmatige opzet. "Ja, je bent eigenlijk onderdeel van een bedrijf. Door bundeling van alle specialismen kun je gewoon de beste zorg geven", zeg Ella.