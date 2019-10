Rock-opleiding Eindhoven bestaat tien jaar: 'We leveren echte toppers af'

Tien jaar geleden kon je geen muziekopleiding doen op mbo-niveau. Er was het hbo, zoals het conservatorium en de rockacademie in Tilburg. Toch was er behoefte aan meer. “Er was geen tussenstap om door te stromen naar het hbo. Dat is natuurlijk heel gek. Want als je geen havo had, kon je nooit opgeleid worden tot muzikant”, aldus Severijns.

Dus werd in Eindhoven een van de eerste muziekopleidingen op mbo-niveau in Nederland opgericht: het Rock City Institute, dat alle lessen geeft in PopEi op Strijp S. Studenten worden daar opgeleid tot muzikant. Ze leren er niet alleen spelen, maar ook de zakelijke en technische kanten van het vak komen aan bod.

Perfecte opstap

Een van de leerlingen die profijt van de opleiding had, was Teun van Zoggel. Hij had namelijk geen opleiding en kon daarom niet terecht op het conservatorium. “En toen was daar ineens Rock City. Dit was voor mij de perfecte opstap. Op deze manier kon ik toch muziek gaan studeren.” Ondertussen is van Zoggel een van de succesnummers van de school. Hij speelde als drummer bij Kovacs, zit in de band bij Duncan Laurence en drumt bij Nona.

Ook Thomas Pieters begon tien jaar geleden. Toen hij binnenkwam op de opleiding had hij nog geen goed idee wat hij wilde. “Juist het ontdekken van jezelf als muzikant is een heel belangrijk proces waar zo’n opleiding voor is. Ik kwam binnen als rockmuzikant en ik ben uiteindelijk verhalende liedjes gaan maken.” Pieters was ook een tijd de stadskunstenaar van Helmond en treedt nu met zijn liedjes op in het theater.

Beide oud-leerlingen zijn na de opleiding nog verder gaan studeren. “Op het conservatorium zijn ze toch wat meer gericht op het bespelen van het instrument”, vertelt Van Zoggel. “Juist bij deze opleiding krijg je een heel brede basis. Zo leer je bijvoorbeeld festivals organiseren en krijg je te maken met onderhandelingen met zalen. Je leert veel meer over hoe het is om als muzikant later je brood te verdienen.”

Ook andere banen

De opleiding leidt niet alleen muzikanten op. “Er stromen veel mensen door naar ander opleidingen. Soms komen ze ook in heel andere banen terecht, zoals muziektherapeut of logopedist. En dat zijn natuurlijk ook allemaal succesnummers. Het zijn niet alleen de bekende artiesten”, aldus Severijns.

De opleiding heeft niet alleen veel betekend voor de studenten, ook de stad Eindhoven is er een beetje door veranderd. De studenten blijven vaak in Eindhoven wonen en er is meer muziek. “We doen eindexamens in de Effenaar, we spelen in de Altstadt en studenten organiseren eigen festival. Dus we leveren ook een bijdrage aan de Eindhovense cultuur.”