Massaal eerbetoon NAC-supporters voor overleden Thijs van der Molen

Van der Molen is de vertolker van het populaire NAC-lied 'Breda, ik hou van jou'. Na het applaus werd dit lied massaal gezongen door de NAC-supporters.

De geboren en getogen Bredanaar werd vooral bekend door het nummer ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’, dat hij veertig jaar geleden wereldberoemd in onze provincie maakte met de band Oh Sixteen-Oh Seven uit Prinsenbeek.

Veel feestnummers

Verder schreef en zong hij veel carnavals- en andere feestnummers, waaronder ‘Drinke tottemezinke’. Zijn eigenlijke achternaam is Termohlen. Hij was kroegbaas in het stadsdeel Ginneken en een fervent NAC-fan waar hij nog geregeld kwam.

Op initiatief van de supporters was er een inzameling georganiseerd om de uitvaartkosten te betalen. Van der Molen was daar niet voor verzekerd.