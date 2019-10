Nachtvorst op komst: 'Relatief vroeg, maar dit zegt niks over de aanstaande winter'

In de nacht van vrijdag op zaterdag daalde de temperatuur op sommige plaatsen tot 4,5 graad. "Onder meer in Woensdrecht", vertelt Huirne. "In het oosten van Brabant was er wat meer bewolking. Daardoor was het daar iets minder koud, zo'n 8 graden."

Vriendelijke stapelwolken

Deze zaterdag wacht ons volgens Huirne een heel mooie dag. "De zon komt tevoorschijn. Het was rond negen uur nog een beetje bewolkt op sommige plekken, maar die wolken trekken allemaal naar het zuiden weg. Het wordt steeds zonniger. Er kunnen 'vriendelijke stapelwolken' ontstaan, maar het blijft overal droog. Een mooie zaterdag dus om eropuit te trekken. De temperatuur komt zaterdagmiddag uit op 14 graden en er staat niet al te veel wind uit een oostelijke richting."

Zaterdagavond en -nacht wordt het een graad of 8 en neemt de bewolking toe. "Dan nadert een volgende storing, daar krijgen we zondag mee te maken. Dan is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. De meeste regen valt in het zuiden van de provincie, langs de Belgische grens. De minste regen verwacht ik in het noorden, maar overal is de paraplu nodig. Het wordt echt een druilerige dag, 10 of 11 graden. Misschien 12 of 13 in in het uiterste westen van Brabant. Een beetje kille, natte herfstdag."

Best koude lucht

Als die regen wegtrekt, klaart het op. Dan stroomt via een oostelijke wind best koude lucht uit Scandinavië Nederland binnen. "Dan kan de temperatuur flink dalen. Her en der tot in de buurt van het vriespunt. Misschien duiken we er op een enkele plek zelfs een beetje onder." Huirne verwacht dit vooral in het uiterste noorden van de provincie. "Langs de Belgische grens denk ik dat dit net niet gaat lukken, omdat het daar het langst bewolkt blijft."

Dit zou de eerste vorst van dit najaar betekenen en dat is volgens Huirne 'wat aan de vroege kant'. "Gemiddeld krijgen we de eerste dag dat het vriest pas eind oktober. Daar zitten we dus twee weken voor." Maar dit zegt volgens de meteoroloog van Weer.nl helemaal niks over de winter die eraan komt'. "Vorig jaar haalden we de eerste vorst bijvoorbeeld al op 29 september, maar toen hadden we een verschrikkelijk zachte winter. Een horrorwinter voor mij als winterliefhebber, want het was vooral regenachtig en zacht. Het was meer herfst dan winter. We hadden misschien een weekje met wat sneeuw. Het kan dus nog alle kanten op. "

'Behoorlijk wisselvallig'

Komende week begint met mooi weer op maandag. "Het weer lijkt dan een beetje op dat van deze zaterdag: een mix van wolken en zon. Het blijft dan droog, maar vanaf dinsdag wordt het weer behoorlijk wisselvallig."