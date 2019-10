Eindhovenaar (58) thuis opgepakt na dodelijke aanrijding in Limburg

Een 58-jarige Eindhovenaar is vrijdagnacht thuis aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij een dodelijk verkeersongeval op de A2 vrijdagavond. Hij reed in een auto die eerder op de dag was gestolen. De vrouw overleed in het ziekenhuis. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend kan worden gemaakt.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Limburgse Ittervoort. Het slachtoffer is na reanimatie per ambulance naar het ziekenhuis van Tilburg gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.

Verdachte op de vlucht

De betrokken auto bleek eerder die vrijdag te zijn gestolen in Nuth. Na het verkeersongeval werd een Burgernet-bericht verspreid met het signalement van de gezochte verdachte. Ook is met speurhonden en met warmtecamera‘s gezocht naar de man.

De verdachte is vrijdagnacht om halfdrie in zijn woning in Eindhoven aangehouden. Hij zit nog steeds vast. Beide auto‘s zijn voor onderzoek in beslag genomen.