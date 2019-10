Twee vrouwen (18 en 39) aangehouden in Steenbergen in verband met verdwijning Belg uit Zoersel

Onderzoek in woning en loods in Steenbergen. (Foto: politie)

Twee vrouwen van 18 en 39 jaar oud zijn zaterdagochtend aangehouden aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen. De aanhouding gebeurde in verband met de verdwijning van Johan van der Heyden uit Zoersel (België).

Van der Heyden verdween op 2 juni en is sindsdien spoorloos. Volgens een politiewoordvoerder ligt er ‘een lijntje naar Nederland’.

De aanhouding van beide verdachten gebeurde in samenwerking met de Belgische politie. In Steenbergen worden een woning en een garagebox doorzocht. De politie zet voor het speurwerk een hond in.