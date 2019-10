Twee vrouwen uit Steenbergen vast in verband met verdwijning Belg, mogelijk gewelddadig misdrijf

Onderzoek in woning en loods in Steenbergen. (Foto: politie)

Twee vrouwen (18 en 39) aangehouden in Steenbergen in verband met verdwijning Belg uit Zoersel

STEENBERGEN -

Twee vrouwen van 18 en 39 jaar oud zijn zaterdagochtend aangehouden in een huis in hun woonplaats Steenbergen. Ze zouden wat te maken hebben met de verdwijning van Johan Van der Heyden, een man uit Lint, een plaats die onder Antwerpen ligt. Op een woonwagenkamp in Steenbergen worden een huis en garagebox minutieus onderzocht op bijvoorbeeld bloedspatten, omdat daar mogelijk een gewelddadig misdrijf is gepleegd, zo meldt een woordvoerder van de politie.