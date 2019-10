'Ontsnapte tbs’er is kindermisbruiker die in Brabant toesloeg'

BREDA -

De tbs'er die vrijdag tijdens begeleid verlof in de Pompekliniek op de vlucht is geslagen is kindermisbruiker Ronald Z.. De man uit het Gelderse Harskamp (gemeente Ede) pleegde van augustus 2010 tot en met februari 2014 ontucht met Brabantse minderjarige meisjes, maakte kinderporno en maakte zich schuldig aan grooming. Dat melden onder andere De Telegraaf, Omroep Gelderland en de Gelderlander.