'Ontsnapte tbs’er misbruikte Brabantse meisjes'

De tbs'er die vrijdag tijdens begeleid verlof in de Pompekliniek op de vlucht is geslagen is kindermisbruiker Ronald Z.. De man uit het Gelderse Harskamp (gemeente Ede) pleegde van augustus 2010 tot en met februari 2014 ontucht met Brabantse minderjarige meisjes tussen 12 en 15 jaar, maakte kinderporno en maakte zich schuldig aan grooming. Dat melden onder andere De Telegraaf, Omroep Gelderland en de Gelderlander.

Een woordvoerder van de Nijmeegse kliniek bevestigt dat de tbs'er zich vrijdagmiddag 'onttrok aan het begeleid verlof'. Dat gebeurde in Nijmegen, in de wijk Hatert. Z. was op dat moment met de fiets. Hij is nog steeds op de vlucht. Vrijdag werd al een Burgernet-melding uitgestuurd.

Celstraf

Ronald Z. uit Harskamp kreeg drieënhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging van de rechter in Den Bosch. Hij ontving de straf voor grooming met elf kinderen en bezit van kinderporno. Grooming betekent dat hij zich via internet voordeed als iemand anders en zo probeerde minderjarigen aan te zetten tot seksuele handelingen.

ZIE OOK: Ronald Z. bekent seks met minderjarige meisjes: vijf jaar cel en tbs geëist

De slachtoffers van Z. kwamen uit onder meer Breda en Middelbeers. Z. heeft tijdens het proces tegen hem in 2014 en 2015 bekend dat hij in elk geval seks heeft gehad met twee minderjarige Brabantse meisjes. Bij andere meisjes zou het niet verder dan zoenen en knuffelen zijn gekomen.