Marokkaanse atleet reist naar dorp Zeeland in plaats van provincie Zeeland en mist marathon

ZEELAND -

Niets is wat het lijkt. De organisatie van de Kustmarathon in Zeeland had voor de editie van dit jaar de Marokkaan Redouan Nouini uit Marokko weten te strikken. De atleet heeft het snelste persoonlijk record van alle deelnemers en was dé favoriet voor de overwinning. Maar dan moet je wel aan de start verschijnen...