Singelloop in Breda zondagmiddag live te volgen bij Omroep Brabant

BREDA -

De 34e editie van de Singelloop in Breda is zondagmiddag live te volgen bij Omroep Brabant. Vanaf twaalf uur zijn de verrichtingen van de lopers te zien via Facebook, op onze website en in de app. Omroep Brabant volgt de lopers van start tot finish. De uitzending duurt tot vijf uur.