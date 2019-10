Strijdlustige bakker Eduard uit Waspik knokt tegen kanker en voor het behoud van zijn bakkerij

Je kunt wel stellen dat bakker Eduard uit Waspik niet iemand is die het bijltje er snel bij neergooit. Hoewel hij nu voor de derde keer getroffen wordt door kanker en wéér zijn bakkerij moet sluiten, blijft hij strijdbaar en optimistisch. Zijn vaste klanten waren zaterdagmiddag in de bakkerij. Voor hun favoriete brood, maar vooral om Eduard en zijn vrouw Agnes een hart onder de riem te steken.

Hij dacht en hoopte dat hij met de operatie in augustus voorgoed had afgerekend met de kanker. Maar helaas heeft bakker Eduard te horen gekregen dat hij weer onder het mes moet, in verband met uitzaaiingen in de schildklier. En dus moet de bakkerij wéér dicht. Om die reden was de zaak zaterdagmiddag nog even open. Voor de vaste klanten. Eduard en Agnes genieten enorm van dat moment, zo vertelt de bakker.

Opnieuw beginnen

"Het is echt fijn als je dat winkelbelletje weer hoort rinkelen! Dat voelt zo goed. Hier zijn, is beter dan thuis op de bank zitten. En de mensen leven zó met ons mee, we krijgen alleen maar leuk reacties. We gaan ervan uit dat als straks die schildklier eruit is, we weer opnieuw kunnen beginnen."

LEES OOK: Eduard heeft voor de tweede keer kanker en moet bakkerij wéér sluiten

Dit is precies wat de mensen die zaterdagmiddag hun favoriete brood komen kopen, Eduard en Agnes zo gunnen. Een van die vaste klanten vertelt geëmotioneerd: “Ik ben er vandaag omdat ik hier altijd mijn brood heb gehaald. En ik mis dat brood, maar hoop vooral dat het met Eduard straks weer goed gaat.”

Onvoorstelbaar hoe ze zich er doorheen slaan

Een andere klant zegt het heel fijn te vinden dat de bakkerij weer even open is, maar ‘dat hij toch vooral goed op zichzelf moet letten!' Weer een andere klant heeft een bos bloemen meegenomen. “Jazeker, voor Eduard en voor Agnes! Dat hebben ze verdiend. Ik vind het onvoorstelbaar hoe ze zich er doorheen slaan. Als je ze hoort praten, lijkt het bijna of ze het over iemand anders hebben."